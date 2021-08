JA zur gesunden Familie in Magdeburg

In den letzten beiden Wochen verteilten Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” Tausende Flugblätter zum Thema “Familien schützen! – Homo-Propaganda stoppen!” im gesamten Stadtgebiet der Landeshauptstadt. Anlass ist auch hier das öffentliche Treiben der bundesweit aktiven CSD Jünger am 14. August 2021im Zentrum Magdeburgs. Ab 12 Uhr wird auf dem Alten Markt direkt vor dem Rathaus ein Straßenfest stattfinden bei dem, so darf man erwarten, wieder völlig zügellos alle sexuellen Sinnlosigkeiten öffentlich zur Schau gestellt werden. An der Leine über den Platz geführt mit dem Dildo in der Hand wird so, wie in vielen anderen deutschen Städten leider mittlerweile auch, die sogenannte “sexuelle Befreiung” gefeiert. Das traditionelle Familienbild spielt in diesen Kreisen jedenfalls kaum eine Rolle und somit setzt sich eine selbstherrliche, extrem übersteigerte sexuelle Individualisierung über die naturgesetzlichen Vorgaben der biologischen Fortpflanzungsgeschichte der Menschheit. Natürlich gab es schon immer Homosexuelle und anders sexuellorientierte Menschen auf der Welt, die Frage ist nur, welchen Platz und Raum nehmen diese Randgruppen im öffentlichen Leben einer Gesellschaft ein? In unseren Augen sollten sie auf jeden Fall keinen dominaten und übergeordneten Platz bekommen, denn noch ist es der Mann und die Frau die bestenfalls aus Liebe eine Familie gründen und somit den Fortbestand des Volkes und der Menschheit sichern.

Die Aufklärung geht weiter, gegen Homo-Propaganda für gesunde Familien.