Jeden Tag zwei Gruppenvergewaltigungen in der BRD!

Schockierende Zahlen haben die Statistiken des Bundeskriminalamtes (BKA) auf Anfrage der BILD zu Tage gefördert. Im vergangenen Kalenderjahr wurden nach deren Angaben 704 Gruppenvergewaltigungsverfahren (die Dunkelziffer, bei der es nie zu Strafanzeigen kam, nicht mit einberechnet) in der BRD gezählt, das entspricht ungefähr dem statistischen Mittelwert von zwei Gruppenvergewaltigungen an einem Tag. In den Jahren zuvor waren es ebenso viele oder nur minimal weniger. Jeder zweite Tatverdächtige hatte dabei keine deutsche Staatsangehörigkeit (nicht mit einberechnet sind also die bereits eingebürgerten Ausländer).

Der Großteil der mutmaßlichen Täter entstammte dabei den islamischen Ländern Afghanistan, Syrien und dem Irak und beging die Verbrechen noch im laufenden Asylverfahren. Obwohl die Faktenlage schon lange bekannt ist, wird sie von der etablierten Politik fast vollständig ignoriert und totgeschwiegen. Auch bei der erst kürzlich bekannt gewordenen Gruppenvergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens im niedersächsischen Leer waren die Täter drei sich als „Flüchtlinge“ ausgebende Asylanten aus Syrien und dem Irak. Kriminelle Ausländer greifen nach deutschen Mädchen und Frauen als ihre vermeintlich rechtmäßige Beute und das herrschende System lässt es geschehen, ohne die Ursachen, die Flutung unseres Landes mit fremden Landnehmern, beim Namen zu nennen.

Es ist höchste Zeit, diesem skandalösen Treiben ein Ende zu bereiten und die art- und kulturfremden Ausländer zurück in ihre Heimat zu schicken! Die BRD ist der Feind unseres Volkes!