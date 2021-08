Karlsruhe: Zentralmoschee mit 30-Meter-Minarett

In der Karlsruher Oststadt wird eine neue Moschee errichtet. Sie entsteht auf einem 2000 Quadratmeter großen Industrieareal. Das islamische Gebetshaus mit einem 28 Meter hohen Minarett und einer 17 Meter hohen Kuppel wird Platz für 700 Personen bieten. Im Gebäude soll es zwei Wohnungen für die Imane geben. Auch sind Jugendräume und mehrere Geschäfte geplant, in denen Lebensmittel, Bücher und Textilien für Moslems angeboten werden. Es handelt sich also bei weitem nicht nur um ein Gotteshaus.

„Wir wollen in Karlsruhe sichtbar sein“, sagte das Karlsruher Ditib-Vorstandsmitglied Türkay Bolat.

In der badischen Stadt gibt es bereits neun Moscheen und entsprechend offensive Glaubensbekundungen. Im Jahr 2020 gab es bereits rund 2.800 Moscheen in Deutschland und ca. 300 davon verfügen über eine Kuppel bzw. ein Minarett.

Die Islamisierung Deutschlands und all die negativen Folgen gehen also munter weiter.