München: 15-Jährige von Ausländer vergewaltigt

Bei einer Party am Heimstettener See in der Nähe von München kam es in der vergangenen Woche zu einer Vergewaltigung an einer 15-Jährigen Schülerin durch einen Ausländer. Nachdem sich die Schülerin mit dem Ausländer angefreundet hatte, schlug dieser das Opfer und zerrte es in ein Gebüsch. Er zwang das Mädchen, eine Substanz zu schnupfen und vergewaltigte sie im Anschluss.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südländischer Typ, sehr dunkelbraunes Haar, Haarlänge reicht bis zur Nase, allerdings nur seitlich und nicht ins Gesicht fallend; bekleidet mit weißen Turnschuhen. Der Täter sprach gebrochen Deutsch.