Polizei Brandenburg beendet Zusammenarbeit mit Sicherheitsunternehmen nach AfD-Parteitag

Die Polizei Brandenburg hat die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsunternehmen „Germany Security“ aus Falkensee (Havelland) beendet, da „das betroffene Unternehmen unter anderem nicht mehr das in der Kooperationsvereinbarung festgelegte Kriterium der Ablehnung jeglicher Form des politischen Extremismus und Distanzierung jeglicher Art der Diskriminierung erfüllt“. So die offizielle Begründung, welche der tagesspiegel auf Nachfrage von Polizeisprecher Herbst erhielt. Der wahre Grund der Aufkündigung der Zusammenarbeit dürfte wohl darin liegen, daß im Juni den Landesparteitag der AfD in Berlin von der „Germany Security“ abgesichert wurde. Das Unternehmen hatte, nachdem die Polizei Brandenburg die Zusammenarbeit im Juni zunächst ausgesetzt hatte, die Vorwürfe in mehreren Erklärungen zurück. Aber dies half nichts…