Regionale Eier aus den Niederlanden

Regional aus dem Ausland? Gibt‘s nicht? Doch. Jedenfalls bei Lidl. Wenn man sich als Verbraucher auf die Kennzeichnung “regional” oder “von unsern Bauern” verlassen will, um einheimische Produkte zu erwerben, dann ist man verlassen. Jedenfalls bei zwei der größten deutschen Handelsketten, Lidl und Kaufland.

Lidl und Kaufland: „Regionale“ Eier im Angebot – Sie stammen aus den Niederlanden

Für immer mehr Kunden ist die regionale Abstammung aus vermeintlich heimischen Gefilden statt eines Imports aus dem entfernten Ausland ein immer stärker wachsendes Kaufkriterium. Und das ist gut so. Doch was, wenn es sich sozusagen um Etikettenschwindel handelt? Bei unterschiedlichen Eierverpackungen wurde bei den oben genannten Ketten mit dem Versprechen „Für unsere Landwirte“ geworben, in Wirklichkeit stammen die Eier jedoch aus einem Legebetrieb in den Niederlanden. Statt aus dem Verbreitungsgebiet Brandenburg wurde die Ware also aus dem westlichen Nachbarland Holland importiert.

Neben der Verbraucherzentrale ist auch der brandenburgische Landesbauernverband empört, der durch die fragwürdige Produktbeschreibung Einbußen beim Umsatz sieht. Der Hauptgeschäftsführer erklärte, daß man vor einer Klage gegen den Lebensmittelhändler Lidl nicht zurückschrecken werde, weil man ein „unlauteres Geschäftsgebaren“ erkenne. Auch der Erzeuger des Kaufland-Angebots wurde ins Visier genommen. Ein Produzent, der die Eier in einer Brandenburger Kauflandfiliale verkauft, weigert sich angeblich, die Angaben auf den Eierverpackungen abzuändern, so die Supermarktketten. Er ist der Auffassung, den Verbrauchern sei es geläufig, dass es sich bei den Bezeichnungen „regional“ und „unsere Landwirte“ über Betriebe aus ganz Europa handeln könne. Ganz nach dem Motto: „regional“ kann vieles sein.

Die Verbraucherzentrale will weiter gegen den Produzenten vorgehen und bereitet aktuell eine Klage vor. Ihm zufolge sei es keineswegs überraschend, dass die Begrifflichkeiten „regional“ sowie „unsere Landwirte“ nicht für Waren aus der Nähe stehen, sondern vielmehr für Produkte aus ganz Europa. Also lassen wir die regionalen Eier aus ganz Europa im Regal liegen und machen uns auf den Weg zum örtlichen Bauern um die Ecke oder halten noch besser eigene Hühner.