Stuttgart: Negerin begrapscht Polizist im Schritt

In die Genüsse der Auswüchse der bunten Republik durfte ein Polizist am Mittag des vergangenen Sonntags kommen. Eine 32-jährige Nigerianerin grapschte einem Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof ans Gesäß, woraufhin die Beamten die Negerin zur Feststellung ihrer Identität mit auf die Wache bringen wollten. Auf dem Weg zur Wache entblößte sich die Nigerianerin mehrfach vor den Beamten und vor Reisenden, desweiteren versuchte sie einer Polizistin in den Intimbereich zu fassen. Nachdem sich die Nigerianerin auf der Wache zunehmend aggressiv verhalten hatte, wurde die Negerin letzten Endes in psychiatrische Betreuung übergeben.