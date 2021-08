Verteilaktion nach Ausländergewalt in Berlin-Altglienicke

Vor wenigen Tagen gingen in einer Einkaufspassage im Cosmos Viertel in Altglienicke zwei Ausländergruppen aufeinander los.

Schwer bewaffnet mit Messern, Pfefferspray und Schreckschusswaffen griff eine größere Gruppe die Inhaber eines Fastfood-Imbiss an. Nach der handfesten äAuseinandersetzung blieb ein “Zuwanderer” verletzt zurück. Immer wieder und immer öfter kommt es in der Hauptstadt zu explosionsartigen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen oder mit Ausländergruppen. Erschreckend ist hierbei die extrem hohe Gewaltbereitschaft, denn auch der Einsatz von scharfen Schusswaffen kann in der Großstadt festgestellt werden. Zwischen die Fronten der Revierkämpfe geraten auch immer wieder unbescholtene echte Berliner Landsleute, die die Folgen einer zügellosen multikulturellen Gesellschaft am eigenen Leib spüren dürfen.

Aus diesem Grund verteilten nationalrevolutionäre Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” Tausende Flugblätter zum Thema “Kriminelle Ausländer raus” rund um den Tatort in der Schönefelder Chaussee an die Anwohner.

Überfremdung und Ausländerkriminalität sagen wir poltisch entschlossen den Kampf an. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung setzt sich für die sofortige Abschiebung von kriminellen Ausländern in ihre Heimatländer ein.