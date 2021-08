Verteilung in Kirschhofen an der Lahn

Vor wenigen Tagen verteilten Aktivisten des Stützpunktes Westerwald/Taunus Flugzettel in Kirschhofen bei Weilburg, welche auf die zunehmende Homopropaganda in der BRD hinweisen.

Millionen von Euro fließen jährlich in Propaganda, um eine regelrechte Homosexualisierung der Gesellschaft voranzutreiben. In der Schule, im Kindergarten, an der Universität, im Fernsehen und in der Zeitung, dort überall soll uns eingeredet werden, dass Homosexualität etwas Natürliches sei, das es zu fördern gilt. Doch nicht nur Homosexualität, sondern auch noch ganz andere Abstrusitäten schmackhaft gemacht werden, denn so soll es neben der sogenannten „Genderlehre“ gar keine natürlichen Geschlechter mehr geben. Statt immer absurder werdender Förderung und Propagierung allerlei sexueller Entartungen wollen wir die einzig echte Ehe, nämlich die zwischen Mann und Frau, schützen und vor allem fördern, um kinderreiche Familien zu ermöglichen. Denn ohne deutsche Kinder gibt es auch keine deutsche Zukunft! Deshalb lautet unsere Forderung:

Schützt unsere Familien!

Schützt unsere Kinder!

Stoppt die Homo-Propaganda!