Vier illegale Einreisen auf eine Abschiebung

Laut der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion verzeichnete das Innenministerium zwischen 2011 und Ende Juni dieses Jahres 654.757 illegale Einreisen. Im Jahr 2021 mindestens 20.549.

Bewusst kein Grenzschutz

Die größten Gruppen der Illegalen in den vergangenen zehn Jahren waren syrische Staatsangehörige mit 132.893 Personen, Afghanen (89.591) und Iraker (48.677). Im Vergleich dazu wurde nur ein Bruchteil der Ausreisepflichtigen abgeschoben. Betrachtet man die Ergebnisse der Anfrage, so wird ersichtlich, dass auf jede Abschiebung aus der Bundesrepublik vier illegale Einreisen kommen.

Betrachtet man die repressiven Maßnahmen des Staates gegen die eigene Bevölkerung und die Totalüberwachung von politischen Gegnern und reisenden Bürgern, dann stellt sich die Frage nach der Grenzsicherung, die in der sogenannten „Corona-Pandemie“ ohne Probleme realisiert werden konnte. Die illegale Einwanderung Volks- und Kulturfremder nach Deutschland ist also direkt durch die herrschende Klasse liberaler Politiker gebilligt worden!

Der einzige Weg

Unsere Partei “Der III. Weg” fordert eine sofortige Abschiebung aller illegalen und kriminellen Ausländer aus Deutschland, mitsamt anschließendem Einreiseverbot. Die Zielpersonen müssen konsequent aufgespürt und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Sollte das Herkunftsland des sich illegal in Deutschland befindenden oder straffällig gewordenen Ausländers von diesem nicht angegeben werden, ist dieser bis zu einer eindeutigen Identitätsfeststellung in gesonderte Haft zu nehmen.