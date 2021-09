Aufklärungsarbeit in Rathenow begonnen

Am vergangenen Mittwoch haben Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei etliche Flugblätter in der beschaulichen Stadt Rathenow verteilt.

Hierbei fanden hunderte asyl- sowie coronakritische Inhalte ihren Weg in die Haushalte der Rathenower Bürgerschaft.

Auch im Havelland ist unsere Bewegung aktiv und macht klar, dass es so nicht weitergehen kann!

In einer Zeit, in der der Wahnsinn regiert, ist es an uns, den vorherrschenden Missständen entgegenzutreten.

Ein Aufgeben gibt es nicht!