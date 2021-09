Am 4. September kam es in Berlin zu einem Zwischenfall mit einem aus dem Irak stammenden Ausländer. Dieser hatte mit einer Eisenstange in einer Hotel-Lobby randaliert und verletzte zudem einen Angestellten. Nach dem Eintreffen der Polizei schrie der Ausländer “Ich bringe alle Menschen um“. Dann habe er einen Zeigefinger in die Höhe gehalten und “Allah” gerufen. Die Gestik weißt auf ein islamistisches Tatmotiv hin.