Das mediale Getöse der vergangenen Tage und die Empörung linksgrüner Gutmenschen motivierten heute Mitglieder in Zwickau und in weiteren Kreisgemeinden, nochmals mit zahlreichen Plakaten nachzulegen.

So wurde auch in Crimmitschau plakatiert und daneben noch einige Plakate in weiteren Zwickauer Stadtteilen angebracht.

Am 26. September kann es nur heißen: den III. Weg wählen. Denn wir sind konsequent für Deutschland!