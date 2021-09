Am gestrigen Freitag waren Freunde unserer Partei in Langenbernsdorf im Kreis Zwickau aktiv und brachten fleißig unsere Wahlplakate im Straßenbild an.

Wir sind nun mehr und mehr auch in den kleineren Ortschaften vertreten und der Bekanntheitsgrad steigt zusehends.

Am 26. September heißt es: Liste 17 – Den III. Weg wählen. Denn wir sind konsequent für Deutschland!