Am vergangenen Wochenende wurden auch in Belgern-Schildau in Nordsachsen zahlreiche Werbeflugblätter unserer nationalrevolutionären Partei zur Bundestagswahl verteilt. Im Zuge des Aktionstages zum Wahlkampf in Sachsen reihte sich diese Aktion neben vielen weiteren Verteilaktionen und Infoständen in eine großangelegte Offensive unserer Bewegung in Sachsen im Vorfeld zur Bundestagswahl ein.