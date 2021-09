Btw21: Neue Plakatierungen im Landkreis Leipziger Land

Vertreter der AG Jugend des Stützpunktes Mittelland kamen vergangenes Wochenende im Landkreis Leipziger Land zum Einsatz, um unsere Partei und Bewegung durch Plakatwerbung auch im sächsischen Gebiet am Dreiländereck bekannter zu machen. Innerhalb weniger Stunden konnten Hunderte von Plakaten an die Laternen mehrerer Gemeinden gehangen werden und werden, wohl schwer zu übersehen, hoffentlich den ein oder anderen Bürger dazu bringen, bei der Wahl in zwei Wochen sowohl den Altparteien des Systems als auch der blauen Mogelpackung eine klare Absage zu erteilen.