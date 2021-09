Btw21: Wahlkampfendspurt in Nordsachsen

In Nordsachsen wurden in der vorletzten Woche vor der Woche noch einmal Plakatierungen in Eilenburg, Bad Düben und Torgau durchgeführt und mehrere Hunderte Flugblätter an die Haushalte der Städte und Gemeinden in dem Gebiet verteilt. Am 26. September werden auch die Bürger in Nordsachsen die Gelegenheit haben ihre Stimme “gegen die BRD” abzugeben, wie es Carsten Schneider von der SPD im Juli so schön formulierte. Über 30 Jahre Schindluder durch die abgehalfterten bundesrepublikanischen Volksverräterparteien in Sachsen sind genug. Und es ist kein Ende in Sicht, wenn die Herrschenden weiterhin ihre Macht missbrauchen, um Deutschland bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen. Zur Bundestagswahl gibt es nur eine konsequente Stimme gegen das System: Zweitstimme “III.Weg” !