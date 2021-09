Auch im Nürnberger Stadtteil Langwasser wurden am Wochenende wieder Flugblätter verteilt. Mit verschiedenen Flugblättern wurden so die Bewohner über die Ziele unserer nationalrevolutionären Partei informiert. Am 26. September 2021 heißt es deutsch wählen, Listenplatz 20 “Der III. Weg”.