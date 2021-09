Freiheit statt Corona Impfzwang – Verteilaktion im Stützpunkt Erfurt/Gotha

Laut dem Gesundheitsamt Erfurt sind derzeit 66,6% der Einwohner geimpft.

In ganz Thüringen liegt die Impfquote derzeit bei 54,7%.

Veranstalter und Betreiber können aktuell in Thüringen selber entscheiden, welches “Modell” sie wählen und wem sie den Zutritt gewähren.

Hierbei geht es um die “2G oder 3G Regelung” in beiden Modellen werden demzufolge gesunde Menschen ausgegrenzt.

In der Landeshauptstadt sind derzeit zwei Betreiber auf diese unmoralische Welle aufgesprungen.

Clubbetreiber Andreas Bretschneider mit seinem Lokal “Central”, sowie das links-grüne Propaganda-Theater.

Unter dem Motto “Freiheit statt Corona Impfzwang” verteilten Mitglieder der Partei “Der III. Weg” aus dem Stützpunkt Erfurt/Gotha bereits 2. 000 Flugblätter in der Landeshauptstadt Erfurt. Weitere Verteilaktion werden folgen.

Das System ist gefährlicher als Corona – Unterstütze auch Du unsere Kampagne und werde ein Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung.

Aktiv werden in einer Zeit, in der uns der Staat in die Knie zwängen will!