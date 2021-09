Heimatvertriebenen-Aktionstag: Denkmal in Schwabhausen besucht

Aktivisten vom Stützpunkt München/Oberbayern haben die Gedenktafel zu Ehren der Heimatvertriebenen in Schwabhausen besucht. Das Denkmal in der kleinen Ortschaft im Landkreis Dachau erinnert auch an die Vertriebenen aus Russland, vom Balkan, aus Bulgarien, Rumänien und Estland. In einer Ansprache stellte ein Aktivist klar, dass ein „würdiges Gedenken“ nur in einem befreiten und wiedervereinigten Deutschland möglich sein kann. Ein Gedenktag darf daher nicht allein trübsinniges Verweilen in der Vergangenheit sein, sondern muss auch Anstoß zu neuen Kämpfen für die Revolution sein.

Deutschland ist größer als die BRD

Den verengten Blick auf Deutschland, allein auf die ehemaligen Besatzungszonen beschränkt, haben heute weite Teile des deutschen Volkes übernommen. Mit dem Ableben der Erlebnis-Generation sind unzählige Erfahrungswerte und mündlich überlieferte Traditionen, Sagen, Mundarten und Bräuche verloren gegangen. Doch wer glaubt, deutsches Territorium aufgeben zu können, wird bald immer weiter in die Defensive gedrängt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich dem Erbe der Ahnen bewusst zu werden. Allein „Der III. Weg“ tritt heute noch für den großdeutschen Gedanken ein. Gemeint ist das Bewusstsein, dass Deutschland viel mehr ist als das traurige Zerrbild, das sich uns heute bietet.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich dem Thema „Heimatvertriebene“ zu nähern. Auf der einen Seite kann man den Blick auf die katastrophalen Opferzahlen lenken, auf die Beneš-Dekrete, die Todesmärsche der deutschen Zivilbevölkerung, die Massaker der „Roten Armee“, aber auch an das grausame Schicksal des Deutschen im ehemaligen Jugoslawien, in Rumänien oder des Russlanddeutschen. Doch auf der anderen Seite kann man auch anerkennend auf die Leistungen und grandiosen Aufbauarbeiten des Deutschtums im Ausland blicken. Vielen gilt die deutsche Ostkolonisation gar als eine der größten Leistungen unserer Geschichte. Schließlich wurde hier eine ganze Kulturlandschaft mit Schwert und Pflugscharen errungen und verteidigt.

Dabei kämpften Deutsche nicht allein für die eigene Scholle, sondern bildeten ein Bollwerk für ganz Europa. Immer wieder hatte es Überfälle fremder Horden aus Fernasien oder Anatolien gegeben. Stets standen Deutsche hier an vorderster Front, bildeten Wehrlinien gegen die Feinde und haben so auch ihrem Vaterland einen großen Dienst erwiesen. Dabei zeugen noch heute viele Bauten in Ost- und Südosteuropa von deutscher Baukunst, von Fleiß, Disziplin und Willen. Gerade diese Leistungen können uns Kraft geben und uns zu neuen Taten anspornen.

Es nützt heute nichts, sich in eine anklagende Opferrolle zu begeben. Vielmehr gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Wer sich seiner Ahnen wirklich würdig erweisen und ihnen ein ehrendes Andenken hinterlassen will, der muss für grundlegende Veränderungen in diesem Land kämpfen. Erst nach der Revolution kann Deutschland seine Würde zurückerlangen, erst nach der Revolution kann Deutschland wieder zu Glanz und Größe erwachsen. Dafür braucht es primär einen Gesinnungswandel. Die nationalrevolutionäre Bewegung muss daher einen langen und steinigen Weg beschreiten, um einst die Verhältnisse umstoßen zu können. Eine Revolution bedeutet immer das Umstoßen einer längst überholten Ordnung. Auf diesen Zeitraum gilt es, hinzuarbeiten.

Der Ahnen würdig ist es, Deutschland neue Söhne und Töchter zu schenken, die einst in ihre Fußstapfen treten werden. Die ihre Heimat kennenlernen und einst in ferner Zukunft den Blick wieder gen Osten wenden können. Bis dahin heißt es, wieder und wieder an die Ehrenmäler unseres Volkes zurückzukehren. Nicht um die Asche zu bewahren, sondern um die Glut neu zu entfachen. Deutschland ist größer als die BRD.

Für`s Vaterland? Bereit!

Für`s Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!