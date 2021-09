Zum heutigen Heimatvertriebenentag wurde in Zwickau am dortigen Gedenkstein (der Dank unserer Intervention heute wieder in einem guten Zustand ist) eine Kerze entzündet und im Stillen der Millionen deutschen Vertriebenen gedacht, die Haus und Hof und viele auf der Flucht auch ihr Leben verloren.

Wir vergessen euer Schicksal nicht. Verzicht ist Verrat.