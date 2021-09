Heimatvertriebenengedenken in Osthessen: Wir vergessen niemals!

Am zweiten September-Wochenende wurde seitens unserer Partei “Der III. Weg” der Millionen Deutschen gedacht, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges von den Siegermächten ihrer Heimat, oft auch all ihrer Habe, beraubt wurden. Auf den nicht enden wollenden Märschen waren sie Wind und Wetter und oft auch den Launen ihrer “Befreier” ausgeliefert. Nicht wenige verloren dabei ihr Leben. Während die etablierten Parteien in der Nachkriegszeit noch mit Parolen wie “Eure Not ist unsere Sorge” auf Stimmenfang gingen, hat man in den Folgejahren liebend gern vergessen, was diesen Menschen widerfahren ist. Inzwischen wird es gänzlich tot geschwiegen. In Heimboldshausen und in Röhrigshof gedachten daher Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung – symbolisch an zwei Kriegerdenkmälern – aller Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Wir vergessen niemals.