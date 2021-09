Herrenberg (BaWü): Ausländer belästigt Minderjährige

Am Sonntag, dem 12. September 2021 kam es in Herrenberg-Gültstein gegen 8:30 Uhr in einem Doppeldeckerbus zu einer sexuellen Belästigung an einem 16-jährigen Mädchen durch einen 19-Jährigen Afghanen. Der Ausländer fasste dem Mädchen mehrfach zwischen die Beine und forderte sie dabei aufdringlich zu sexuellen Handlungen auf.

Am selben Tag gegen 14:00 Uhr versuchte derselbe Täter seine Ex-Freundin in ihrer eigenen Wohnung zu vergewaltigen. Als diese sich zur Wehr setzte, wurde der 19-Jährige aggressiv und würgte die junge Frau. Der Afgahne befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.