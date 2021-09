Der III. Weg Stützpunkt Ostbayern hielt heute, den 11. September 2021, in Deggendorf einen Infostand ab. Nicht nur das Wetter, sondern auch die Bürger Deggendorfs waren uns wohlgesonnen und so entstanden viele positive Gespräche an unserem Infostand.

Zur Bundestagswahl am 26. September heißt es auch in Deggendorf:

Wählt Deutsch!