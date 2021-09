JA zur Familie! – Proteste gegen den CSD in Olpe am kommenden Sonntag!

Am kommenden Sonntag, dem 5. September, gehen Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ gegen den CSD und die damit verbundene aggressive LGBTQ-Propaganda in Olpe auf die Straße! Es werden ab 12 Uhr zwei Kundgebungen stattfinden. Weitere Infos folgen im Text.

Die aggressive Propagierung von sexuellen Randminderheiten und sogenannten Gender-Lehren laufen in der Bundesrepublik auf Hochtouren. Die üppig finanzierte LGBTQ-Lobby schlägt sich mit aller Gewalt in den Mittelpunkt der Gesellschaft. Unterstützung erfahren sie dabei von der etablierten Parteienlandschaft und toleranzbetrunkenen Gutmenschen, deren einzige Existenzberechtigung oftmals nur noch aus Schutz vermeintlich verfolgter Minderheiten besteht.

Die gesellschaftlichen Folgen, die unter dem Deckmantel der individuellen Selbstentfaltung entstehen, werden dabei konsequent ausgeblendet. Insbesondere die negativen Auswirkungen auf das Wohl der Kinder wird konsequent geleugnet. Vielmehr sollen berechtigte Bedenken mit selbst erfundenen Kampfbegriffen wie Homophobie, Queer- und Transfeindlichkeit, Klassismus oder Feminismus im Keim erstickt werden. Daher bekommt jede kritische Stimme, die es wagt, den Mund aufzumachen, diese Kampfbegriffe um die Ohren gehauen. Selbst die in der Gender-Ideologie verankerte Frühsexualisierung von Kindern darf im Rahmen der totalitären sogenannten„Cancel-Culture“ keine Kritik erfahren. Mehr und mehr versuchen sich diese Ideologen auch im ländlichen Raum in den Mittelpunkt zu drängen. So soll am kommenden Sonntag erstmalig der „Christopher Street Day“ in Olpe zelebriert werden. Angekündigt als Schirmherr der Homopropaganda-Aufführung ist der Landrat Theo Melcher, welcher ein CDU-Parteibuch hat und somit Sinnbild für die „konservativen Werte“ der Union ist. Dies sollte ein jeder Wähler bei der Stimmvergabe zur anstehenden Bundestagswahl im Hinterkopf behalten.

Doch wir wagen diese Kritik. Unsere Partei „Der III. Weg“ hat auch in diesen Zeiten den Wert einer Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, nicht vergessen und setzt sich für eine konsequente Förderung kinderreicher Familien ein. Denn ohne deutsche Kinder gibt es auch keine deutsche Zukunft. Deshalb versammeln sich Aktivisten zu unserer familienfreundlichen und kreativ gestalteten Kundgebung am kommenden Sonntag, dem 5. September.

Unter dem Motto „JA zur Familie! – Nein zum CSD –Aggressiver LGBTQ-Propaganda entgegentreten!“ positionieren wir uns zuerst ab 12 Uhr am Kreisverkehr an der Bahnhofstraße, um unsere Forderung an der Wegstrecke des CSD sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Anschließend ab 14 Uhr werden wir diese Forderungen erneut in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes sichtbar machen. Als besonderen Gast und Redner dürfen wir an diesem Tag Nikolai Nerling, auch bekannt als „Der Volkslehrer“ begrüßen.

Wir sehen uns am 5. September auf der Straße. Gegen die aggressive LGBTQ-Propaganda – gegen die Frühsexualisierung von Kindern – JA zur Familie aus Vater, Mutter und Kindern.