Konstanz -Versuchte Vergewaltigung

Am 6. September versuchte ein unbekannter Täter, der laut seinem Opfer “gebrochenes Deutsch” sprach, eine 28-jährige Spaziergängerin in der Nähe des Botanischen Gartens zu vergewaltigen. Die junge Frau konnte den Unbekannten durch entschiedene Gegenwehr in die Flucht schlagen. Diesen Vorfall nahmen Aktivisten unserer Bewegung als Anlass, um zahlreiche Briefkästen im nahegelegenen Wohngebiet mit Flugblättern zu bestücken.

Unsere Forderung ist deutlich und klar – Kriminelle Ausländer raus!