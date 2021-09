Nationalrevolutionäre aktiv in Berlin-Neukölln

Seit Wochen schon sind Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln unterwegs, um unsere Bewegung bekannter zu machen, unsere Ziele und Forderungen dem Bürger näher zu bringen und neue Mitstreiter zu gewinnen.



Ob im Rudower Blumenviertel oder dem Buckower Handwerkerviertel, die Anwohner wurden zum Thema “Achtung Einbrecher” informiert.

Auch in der Köllnischen Heide im Märchenviertel, der Rudower Frauensiedlung oder in der Gropiusstadt, die Anwohner fanden hier Informationen zum Thema “Mietwahnsinn stoppen!” in ihrem Briefkasten. Zum Thema “Familien schützen” wurden großflächig Flugblätter in der Gropiusstadt verteilt.

Sozialen Medien konnte man entnehmen, dass “Der III. Weg” sich auch im Stadtbild mit Straßenpropaganda zusehends bemerkbar macht.

Wenn auch Du dich in die politische Arbeit in Neukölln oder Berlin einbringen möchtest, dann melde dich bei uns unter:



[email protected]