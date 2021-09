usNachdem ein einschlägig polizeibekannter Somalier in der Nacht zum 23. September 2021 einen 61-Jährigen beraubt hatte, sitzt der Ausländer zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Im Tathergang soll der 26-jährige Somalier gegen 1:25 Uhr sein Opfer in der Metzgerstraße angetroffen haben. Zunächst verfolgte der Ausländer sein Opfer und hielt es daraufhin fest. Dabei durchsuchte er die Jackentaschen des Älteren und entwendete daraus ein Handy des Opfers.