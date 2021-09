Auch heute waren wieder Aktivisten des Stützpunkts Mainfranken unterwegs und hingen in der Kugellagerstadt zahlreiche Plakate. Im Vorraus wurden bereits unzählige Flugblätter an unsere Landsleute verteilt. Doch auch in Schweinfurt mussten viele Briefkästen links liegen gelassen werden, da bei ganzen Wohnblöcken kein einziger deutscher Name stand.

Überfremdung stoppen! – Es ist Zeit den III. Weg zu wählen!