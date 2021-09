Stammtisch im Raum Erfurt durchgeführt

Am heutigen Sonntag fand im Raum Erfurt ein politischer Stammtisch statt.

Neben den Mitgliedern unserer nationalrevolutionären Bewegung, konnte unser Stützpunktleiter Max-Joseph Matthieß zahlreiche Interessenten aus dem Raum Eisenach und Gotha begrüßen.

So entstanden viele Diskussionen über die Missstände in Deutschland, zur heutigen Bundestagswahl und vielen mehr.

In einem waren sich alle einig:

Um Deutschlands Zukunft zu sichern, müssen wir tagtäglich Widerstand leisten.

Fürs Vaterland – Bereit!

Fürs Volk – Bereit!

Für die Heimat – Bereit!