Am Freitag, den 10. September 2021 kam es in Stuttgart erneut zu einem Messerdelikt mit einem ausländischen Täter. Der 43-jährige aus Gambia stammende Täter stach nach einem Streit mehrfach auf das 21-jährige Opfer ein. Zwischenzeitlich schwebte das Opfer in Lebensgefahr. Der Gambier befindet sich zur Zeit in Untersuchungshaft. Bei der Kuscheljustiz gegenüber ausländischen Tätern ist die Frage, wie schnell der Täter wieder auf freien Fuß gelassen wird.