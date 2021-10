Araberbande greift Mann in Heidenheim an

Ein 24-Jähriger wurde am 2. Oktober 2021 in Heidenheim an der Brenz Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls. Eine Ausländerbande bedrängte das Opfer an der Ludwig-Lang-Straße mit der Forderung nach Bargeld. Als dieser nicht nachgab, schlug das Trio den Mann nieder. Anschließend traten die Täter massiv auf den Kopf des Geschädigten ein. Nach Tatvollendung flüchtete das Trio ohne Beute. Der Schwerverletzte schleppte sich zu einem nahegelegenen Supermarkt und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Täter sind weiterhin flüchtig und werden als junge Araber beschrieben