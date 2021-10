Ausländerinvasion an Ostgrenzen: CDU fordert Kontrollen, der III. Weg führt Grenzgänge durch

Die Bundespolizei hat am Wochenende mehr als hundert unerlaubte Ausländer an der sächsisch-polnischen Grenze aufgegriffen. Die CDU fordert nun Grenzkontrollen. “Es muss gehandelt werden und deshalb sollten bis zur Fertigstellung eines Grenzzauns an der polnischen Außengrenze zu Belarus temporäre Grenzkontrollen in Deutschland erfolgen.” Weiter heißt es von Rico Anton, für die CDU-Fraktionschef in Sachsen: “Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen, wie immer mehr illegale Flüchtlinge ins Land kommen.”

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen lehnt jedoch eine Schließung der deutsch-polnischen Grenze zur Eindämmung illegaler Einwanderung ab. Stübgen sagte im Deutschlandfunk, dies würde Kollateralschäden wie Lkw-Rückstaus und große Beeinträchtigungen für Pendler mit sich bringen.

Während der Corona-Krise war dies jedoch kein Hinderungsgrund zur Grenzschließung.

BRD-Außenminister Heiko Maas sagte über den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, dieser “sei nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings”. Über die “Seenotretter” im Mittelmeer, welche Migranten nach Europa bringen, spricht Maas derweil ganz anders.

“Der III. Weg” schaut nicht tatenlos zu, sondern handelt!

Mitglieder und Sympathisanten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” organisieren ab sofort sogenannte Grenzgänge an den besagten Außengrenzen unserer Heimat. Wir wollen kein zweites 2015 und auch keine weitere Massenzuwanderung junger Männer, die hier illegal unser Land betreten. Gut ausgerüstet laufen unsere Aktivisten nun in unregelmäßigen Abständen die Grenzregionen ab, um illegale Ausländer aufzuspüren. Immer wieder werden Reisedokumente und Pässe am Wegesrand gefunden, die verdeutlichen, wie hier gezielt die Herkunft der Invasoren verschleiert werden soll. Dieses Mal werden wir nicht tatenlos dabei zusehen, wie Millionen Fremde in unser Land strömen und in den Weiten der bereits stark überfremdeten Großstädte abtauchen. Jeder kann sich einbringen und aktiv unser Land schützen. Werde auch Du Grenzgänger und schütze unsere Heimat! Termine für kommende Aktionen werden zeitnah bekanntgegeben.