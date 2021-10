Corona: Massive Proteste gegen “grünen Pass” in Rom (+Videos)

In Italien treten in der nächsten Woche neue freiheitsbeschränkende Maßnahmen in Bezug auf die sogenannte Corona-Pandemie in Kraft. Ab dem 15. Oktober muss jeder Beschäftigte in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst einen sogenannten “Grünen Pass” vorweisen, d.h. einen Nachweis der Impfung, Genesung oder eines kostenpflichtigen negativen Tests. Gegen diese Maßnahmen richtete sich eine von nationalen Kreisen organisierte Kundgebung im Zentrum Roms. Am Rande der Veranstaltung kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am frühen Abend stürmten Demonstranten den Sitz der größten italienischen Gewerkschaft CGIL, welche die Regierungsmaßnahmen mittragen. CGIL-Generalsekretär Maurizio Landini nannte den Besuch der Gewerkschaftszentrale von einem “organisierten Akt faschistischer Gewalt, einen Angriff auf die Demokratie und auf die ganze Arbeitswelt, den wir abwehren werden. Niemand darf glauben, unser Land in die Faschistenzeit zurückstoßen zu können.”