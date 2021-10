„Der III. Weg“ erstmalig in Wuppertal!

Im Rahmen des kontinuierlichen Strukturaufbaus führte es unsere Aktivisten am heutigen Tage erstmalig in die Stadt Wuppertal. Mit einer Kundgebung samt großem Infostand zog unsere Partei in der belebten Innenstadt die Aufmerksamkeit auf sich. Während nahezu der gesamten Dauer konnten ohne Störungen, die ein öffentliches Zusammentreffen von national gesinnten Menschen oftmals mit sich ziehen, interessante Gespräche mit den Bürgern geführt werden. Erst nach über zwei Stunden meldete sich ein panisch zusammengekratzter Gegenprotest zu Wort, welcher jedoch die Entscheidung für viele Deutsche leichter erschienen ließ, auf welcher Seite Menschen stehen, denen man Verantwortung für die Zukunft anvertrauen würde. Mit der Erkenntnis, dass es auch im Bergischen Land Bedarf nach einer nationalrevolutionären Alternative gibt, planen unsere Aktivisten vor Ort weitere Schritte!

Ein ausführlicher Bericht folgt!