Hamburg: Mehr offene Haftbefehle als Gefängnisplätze

In Hamburg existieren mehr Haftbefehle als Haftplätze. Zur Zeit sind über 3.000 Haftbefehle zur Vollstreckung bereit, aber nur rund 2.200 Gefängnisplätze stehen zur Verfügung.

Die Justizvollzugsanstalten in Hamburg haben seit Jahren mit Problemen wie Personalnotstand und Überbelegung zu kämpfen. Brisant ist, dass 52 Prozent aller Häftlinge ausländische Straftäter sind.

Es ist bezeichnend, dass SPD und Grüne auch in dieser Stadt kläglich versagen und die Hamburger Bevölkerung diesem Sicherheitsproblem bedenkenlos ausgesetzt wird. Das Versagen der Altparteien in diesem Zusammenhang macht wieder einmal deutlich, welch weitere arge Missstände durch diese etablierten Volksverräter in der BRD heraufbeschworen werden.