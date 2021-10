Heldengedenken 2021 – Flugblattaktion in Köthen durchgeführt

In der Bachstadt Köthen mobilisiert unsere nationalrevolutionäre Partei “Der III. Weg” für das am Sonnabend, dem 13. November 2021 ab 16.00 Uhr stattfindende traditionelle Heldengedenken in der Märtyrerstadt Wunsiedel.

An diesem Tag werde wir gemeinsam unserer gefallenen Soldaten, der zahl- und oft namenlosen Bomben- und Vertreibungstoten der Weltkriege und aller anderen Opfer gedenken, die für den Fortbestand unseres Vaterlandes und für ein freies Europa ihr teures Leben ließen.

Sei auch Du dabei!