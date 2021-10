Skandalurteil – Bewährungsstrafe für Kinderschänder nach mehr als 100 Fällen

Ein 45 Jahre alter Mann verging sich in seiner Wohnung in Ulm, über Jahre hinweg an Kindern. Darunter seine Halbschwester und vier weitere Mädchen. Dabei kamen mehr als 100 Fälle des nachgewiesenen sexuellen Missbrauchs zustande.

Insgesamt war der Mann für den Missbrauch an Kindern von den Jahren 1996 bis 2004 angeklagt. Da die Taten aber sehr lange zurückliegen, war die Beweisfindung entsprechend schwierig. Einige Fälle gestand der Angeklagte selbst. Die Mädchen waren zum Zeitpunkt der Tat zwischen 6 und 13 Jahre alt. Der Täter war 20 bis 29 Jahre. Letztendlich wurde der 45 Jährige für 131 Fälle zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er eine Geldstrafe von 2400 Euro zahlen.

