In den vergangenen Wochen und Monaten waren württembergische Aktivisten vermehrt in Stuttgart aktiv. In Stuttgart sind, wie in vielen Städten unserer Heimat, die Auswirkungen von Kapitalismus, Liberalismus und Überfremdung deutlich sichtbar. Um diesen Tendenzen Einhalt zu gebieten, bleiben wir auch weiterhin in Stuttgart, Württemberg und im Rest unserer Heimat aktiv und kämpfen für ein freies Deutschland.