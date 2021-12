Der Massenprotest gegen die Corona-Diktatur nehmen in Deutschland weiter zu. Unsere Partei “Der III. Weg” unterstützt diese Proteste. Und so gingen Mitglieder unserer Partei mit hunderten weiteren Deutschen heute in Bernburg auf die Straße.

Bereits Stunden vor der Demonstration wurden die Haushalte auf der Marschstrecke mit themenbezogenen Flugblättern informiert.