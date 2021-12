Delmenhorst: Protest gegen Coronazwangsmaßnahmen

Am Freitag, den 10.12.2021 formierte sich im niedersächsischen Delmenhorst erstmals ein Bürgerprotest gegen die Corona-Politik des BRD-Regimes, an dem auch Mitglieder und Freunde unserer nationalrevolutionären Bewegung teilnahmen. Ursprünglich als Lichtermarsch angemeldet, hagelte es Repressionen in Form von irrwitzigen Auflagen wie das Führen einer Kontaktliste u. a.. Da die Organisatoren einsahen, dass es keinen Sinn macht, einen Protest bei einem Regime anzumelden, gegen das man selber protestiert, wurde die Veranstaltung offiziell abgesagt. Davon ließen sich jedoch gut 150 Bürger nicht abschrecken und so kam es zu einem ausgiebigen Spaziergang durch die Innenstadt, an dem sich spontan einige Passanten anschlossen, um ein Zeichen gegen die Zwangsmaßnahmen zu setzen. Von nun an wird sich regelmäßig Montags um 18:00 Uhr an den Graftwiesen zum Spazierengehen getroffen.