Unsere Partei “Der III. Weg“ führten in Dessau-Roßlau einen Aktionstag gegen den Coronawahnsinn durch. Es wurden themenbezogene Flugblätter im vierstelligen Bereich in den Ortsteilen Roßlau, Dessau-Nord, Dessau Zoberberg und am Zentralbahnhof verteilt.

Am Abend des Tages gingen unsere Aktivisten solidarisch mit unzähligen weiteren Deutschen in Dessau auf die Straße.