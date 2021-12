Auch in Zeiten der Coronakrise schreitet die Überfremdung und mit ihr die Islamisierung unserer Heimat weiter voran. Vor Kurzem wurde über die regionalen Zeitungen informiert, dass in Viechtach ein muslimischer Gebetsraum eingerichtet wurde. Dieser fand seinen Platz im alten Pfarrhof. Aktivisten vom Stützpunkt Ostbayern nahmen dies zum Anlass, die Bürger der kleinen Stadt in Form unseres Flugblattes “Islamisierung? Wir stellen uns quer!” aufzuklären.