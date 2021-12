Flugblattverteilung und Streifgang in Kyritz

Gestern wurden wieder tausende Flugblätter in der über 9.000 Einwohner zählenden Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz/Ruppin verteilt. Hier gibt es seit Monaten kriminelle Übergriffe durch meist ausländische Straftäter auf die heimische Jugend. Die etablierte Politik, allen voran die Bürgermeisterin Nora Görke, tun sich extrem schwer, geeignete Mittel zu finden, diesen unhaltbaren Zustand aufzulösen. In unregelmäßigen Abständen laufen Unterstützer unserer Partei “Der III. Weg” nun sogenannte Streifen, um zum einen das Sicherheitsempfinden der Anwohner im öffentlichen Raum zu erhöhen und zum anderen in Gesprächen Möglichkeiten des zivilcouragierten Wirkens zu besprechen. So fanden auch gestern etliche Gespräche im Stadtgebiet statt. Wir bleiben dran in Kyritz, bis sich unsere Jugend wieder sicher und unbedenklich im öffentlichen Raum der Stadt bewegen kann.