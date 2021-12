Montagsproteste in Leipzig und Nordsachsen wachsen von Woche zu Woche

Am gestrigen Montag wurden neue Teilnehmerrekorde in der nordsächsischen Stadt Eilenburg und im Leipziger Stadtteil Engelsdorf gebrochen. Über den kompletten Versammlungszeitraum kamen jeweils insgesamt gut 1000 Bürger zusammen. Auf beiden Spaziergängen waren Aktivisten unserer Partei anwesend, begleiteten die Proteste, verteilten Flugschriften und führten interessante Bürgergespräche.

Die Aufrufe unserer Mitstreiter an die mobilisierten und unzufriedenen Massen des Volkes waren klar: Spaziergänge alleine setzen Zeichen, aber um ein verkommenes Regime wie das der BRD abzuwickeln, muss man sich organisieren. Die Vertreter unserer Partei waren dabei die ersten Ansprechpartner. Nur gemeinsam organisiert in den Reihen unserer Bewegung lässt sich die Zwingherrschaft des Regimes brechen! Gegen Impferpressung, Corona-Diktatur, Volksaustausch und Fremdherrschaft steht allein “Der III. Weg”!

Während es in Eilenburg vergleichsweise ruhig blieb, rückten in Leipzig im Laufe des Abends jedoch Polizeikolonnen an und kesselten rund 250 Bürger, um sie mit unverhältnismäßigen Willkürmaßnahmen nach der sächsischen “Corona-Schutz-Verordnung” zu überziehen.

Die Systempresse gab diese Zahl später als die vermeintliche Teilnehmerzahl der Versammlung aus, obwohl ein Großteil der Bürger durch die Büttel des Regimes nicht festgesetzt werden konnten.