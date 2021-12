Oberjettingen (BaWü): Ausländer mit Küchenmesser überfällt Schuhgeschäft

Am Donnerstag, den 26. November 2021, kurz nach 18 Uhr bedrohte ein südländischer Räuber zwei Mitarbeiterinnen in einem Schuhgeschäft in der Heilbergstraße in Oberjettingen mit einem Küchenmesser. Als dem Mann ein vierstelliger Betrag aus der Kasse übergeben wurde, flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung.

Der Täter hatte dunkle Haare und wurde als Südländer beschrieben. Er soll 20-25 Jahre alt und 170-175 cm groß gewesen sein, dazu trug er eine Stoffmaske mit einem Spongebob Motiv und eine Kapuze über den Kopf gezogen.