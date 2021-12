Tausende Flugblätter gegen den Impfzwang in Bad Kösen verteilt

In Bad Kösen bei Naumburg haben engagierte Aktivisten unserer Partei vom Stützpunkt Mittelland einen weiteren Schwung Tausender Flugblätter gegen die Impfdiktatur in der BRD an die Haushalte der Stadt verteilt. Bereits Anfang des kommenden Jahres wollen die selben Herrschenden über eine generelle Impfpflicht im Bundestag abstimmen, die vor nicht einmal einem Jahr noch jeden Warner davor als “Verschwörungstheoretiker” verspottet haben.

Immer mehr Bürger in diesem Land erkennen die dreisten Lügen der regierenden Volksverräter. Der Widerstand wächst von Woche zu Woche auf den Straßen in Sachsen-Anhalts Städten. Auch die nationalrevolutionäre Bewegung ist dabei, gewinnt Monat für Monat neue Interessenten und Mitstreiter dazu und wird Scholz, Lauterbach und dem Rest des Ampel-Gruselkabinetts bis zuletzt die rote Linie aufzeigen.