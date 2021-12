Tierfutteraktion in Angermünde

“Tierschutz verpflichtet” hieß es heute Vormittag am Angercenter in Angermünde (Uckermark). Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” sammelten, wie jedes Jahr, wieder Tierfutterspenden vor Supermärkten ein, um ehrenamtliche Tierheime oder Orgsnisationen zu unterstützen. Was früher nur zur Jahreswende unter dem Motto “Tierfutter statt Böller” durch unsere nationalrevolutionäre Bewegung organisiert wurde, findet nun durch die bundesweite Kampagne “Tierschutz verpflichtet” ganzjährig statt. Auf der Straße oder in unseren Büros werden so dauerhaft Tierfutterspenden eingesammelt. Allen Spendern in Angermünde gilt auf diesem Weg ein ganz großes Dankeschön.