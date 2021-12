In der vergangenen Woche wurde auch auf Usedom damit begonnen, unsere Themenflugblätter zur aktuellen Lage an der Grenze zu Polen zu verteilen. Auch in Mecklenburg und Pommern werden regelmäßig illegale Ausländer aufgegriffen, die über Polen die Belarus-Route genutzt haben, um nach Deutschland zu gelangen. Start der Aufklärungskampagne waren die Kaiserbäder, die unmittelbar an der polnischen Grenze gelegen sind. In den nächsten Wochen werden weitere Aktionen folgen.