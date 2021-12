Verteilaktion in Dresden

Am Dienstag den 21.12.2021 führten engagierte Aktivisten unserer Partei und Bewegung „Der III. Weg“, eine Flugblattverteilung im Dresdner Stadtteil Leuben durch. Inhalt unseres Lösungskatalogs war unser „10-Punkte-Programm zur Beendigung der Coronakrise!“.

Handelnd in edelster Absicht und voller Tatendrang, brachten auch in Dresden unsere Aktivisten dem deutschen Volke das einzigartige Konzept für einen rationalen und vor allem effektivem Weg aus dieser Krise näher. Ein Derartiges findet bei den sogenannten „etablierten Parteien“ kein Beispiel, was auf ein Liebäugeln mit der derzeitigen Havarielage Europas hindeutet. Offensichtlich steuern die Selbigen Politiker das Schiff Europa auf einen Eisberg zu. Doch wir tun weiterhin unser Bestes, um dieses Unglück für Deutschland und Europa abzuwenden! Auf diese Aktion werden viele Weitere folgen, denn es liegt in unseren Händen!